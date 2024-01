– Sikkerhet først, sier vi her. Renovatørene skal ikke kjøre inn i gater og områder hvor de vurderer det som usikkert. Da må de heller prøve igjen en annen dag, sier avdelingsdirektør Marianne Holen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune i en pressemelding.

Det betyr at noen områder av byen er mer utsatt for forsinkelser enn andre. Bakkene ned mot Mosseveien på Bekkelaget og Nordstrand har noen av de største forsinkelsene i innsamlingen.

Kommunen beklager for forsinkelsene, men påpeker samtidig at det fremover er meldt bedre kjøreforhold.

Mellom 8. og 13. januar henter etaten juletrær fra over 1000 ulike steder i Oslo. Kommunen ber om at folk ikke legger trærne ut for tidlig fordi de kan havne i snøhauger og brøytekanter, noe som skaper problemer for brøytebilene.

Holen oppfordrer folk som vil bli kvitt juletrærne sine fortest mulig, om isteden å levere dem til kommunens gjenvinningsstasjoner.