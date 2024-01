Det er mer enn dobbelt så mange som for ett år siden, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

KDI forventer at soningskøen vil holde seg stabilt på om lag 200 dommer også i tiden fremover. I alt var 77 prosent av fengselsplassene i Norge i bruk ved nyttår. Men det var verre før. For 20 år siden sto mer enn 2000 personer i soningskø , og mange innsatte ble løslatt før tiden for å kutte køen.

Mer enn én av fire, 28 prosent av de innsatte, er utlendinger. 5,1 prosent er kvinner og 25 prosent sitter i varetektsfengsel, viser tallene.

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i desember i fjor er 44 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 14 prosent og vold med 12 prosent.

Narkotikalovbrudd står for 9 prosent, mens seksuallovbrudd utgjør 4 prosent av dem som startet sin straffegjennomføring i desember.