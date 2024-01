Regjeringen åpner for at norske forsvarsbedrifter kan søke Utenriksdepartementet om eksportlisens for direktesalg av forsvarsmateriell til Ukraina. I en pressemelding opplyser regjeringen at lisens vil gis fra sak til sak.

Under forutsetning av at eksporten blant annet møter krav til verifiserte behov og sluttbrukerkontroll, har regjeringen besluttet å åpne for direktesalg av forsvarsmateriell fra norske bedrifter til forsvarsmyndighetene i Ukraina.

– Denne endringen innebærer at vi ivaretar grunnleggende forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser for Norge sammen med våre allierte. Regjeringen bruker en rekke virkemidler for å tilrettelegge for den viktige rollen forsvarsindustrien har i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringen mener det er viktig at ukrainske myndigheter gis mulighet til å kjøpe det forsvarsmateriellet de har behov for. Direktesalg skal skje under strenge forutsetninger. Den nye ordningen er i tråd med norsk våpeneksportpolitikk, står det i meldingen.

– Donasjoner alene er ikke lenger tilstrekkelig. De praktiske forskjellene mellom Norges militære støtte hittil og direktesalg av forsvarsmateriell er også begrenset, står det i meldingen.