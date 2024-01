– Rundt 30 av disse dreier seg om vannskader som følge av frost. Resten har mistet vannet inn til boligen, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han oppfordrer folk som sliter med frosne rør om å tine dem sakte, og varme rommene rundt rørene.

– Prøver du å guffe på med varme fra hårføner rett på rørene, kan du gjøre vondt verre.

I en pressemelding fra If onsdag sa Clementz at folk til og med har brukt gassbrennere og åpen flamme inni veggen for å tine vannrør.

– Å si at dette ikke anbefales, er en underdrivelse.

Også rørleggerne i Oslo-området melder om voldsom pågang. Marius Rui i Vinderen Rør sier til TV 2 at han våknet til nærmere 70 ubesvarte anrop lørdag.