– Vi er utålmodige etter at noe kommer på plass. Det som er gjort hittil, er ikke nok, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til E24.

Hun vil møte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å få lagt fram tre tiltak hun mener kan «begrense konkurranseskadelig atferd»:

* Forbrukerrådet vil ha en forskrift om innkjøpsbetingelser som forby usaklig prisdiskriminering.

* Dominerende aktører på frukt og grønt har for mye makt, og det går utover produsentene og svekker konkurransen, mener rådet.

* Loven om god handelsskikk er utilstrekkelig, ifølge Forbrukerrådet. Blyverket peker derfor på EUs direktiv mot «Unfair Trading Practices» som er innført i våre naboland.

– Det er få saker vi bruker mer tid på enn dagligvare, men det er et veldig komplisert marked. Og da jeg tok over var det behov for å skaffe mer kunnskap om forhold som kan ha stor betydning for konkurransen, sier statsråden til E24.

Han har bestilt utredninger om bransjens lønnsomhet, prissettingen, egne merkevarer og vertikal integrasjon.