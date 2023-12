Et lavtrykk er på vei litt sør for Norge, og det vil merkes i form av mildere vær og nedbør. Et farevarsel er sendt ut om opptil en kvartmeter snø i flere fylker på Sør- og Østlandet fram mot helga.

– Fra fredag morgen kan det komme mye snø, lokalt 20–25 centimeter på 24 timer. Nær kysten periodevis mildere vær med sludd eller regn og mulighet for regn som fryser på kald bakke, heter det i farevarslene fra Yr for Oslo, Viken, Agder, Østfold og Telemark.

Farevarselet varer fram til søndag morgen – trolig til manges glede. Det betyr nemlig at det kan bli hvit jul mange steder.

– For Bergen ser det ikke så lovende ut, der blir det nok for mildt. Men i Oslo kan det gå, for der blir temperaturen mer rundt null fremover mot jul, sier statsmeteorolog Marit Berger til NTB.

Tunge tak og glatte veier

Snøen som er varslet fram mot helga, kan dermed bli liggende. Særlig i indre strøk i Sør-Norge er det meldt godt med nedbør. Det kan være lurt å ta en sjekk på hyttetaket hvis det ikke er av det mest solide slaget.

Men skal du ut og kjøre, bør du følge nøye med på føret. Særlig i ytre strøk, nær sjøen, blir det mildt.

– Følg med på farevarslene fremover. Det kan bli veldig glatt når regnet fryser på den kalde bakken, sier Berger.

Vil du ha en skøytetur, bør du skynde deg. Snart dekkes stålisen på mange innsjøer og vann med snø.

På Vestlandet varsles det mildere vær med regn i ytre strøk, men også der snø i indre strøk.

Isende vind i nord

En god del minusgrader kombinert med sterk sønnavind kommer til å gi ganske surt vær helt i nord i helga.

– Det blir i hvert fall kuling, og når gradestokken da viser rundt 10 minus, føles det som minus 22, så det blir surt, sier Berger.

Et varsel er sendt ut om ising på skip i Øst-Finnmark, og det vil kunne fortsette gjennom helga, sier hun.

I Nordland og Midt-Norge blir det også sørlig vind. I Lofoten og Vesterålen er det ventet mye snø de nærmeste dagene, og det vil trolig fortsette å snø gjennom helga.