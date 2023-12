Dommen i Høyesterett falt torsdag og ble offentliggjort i en pressemelding fredag.

Gjenopptakelseskommisjonen har bedt om tilgang til lydopptak fra forklaringer om den såkalte flydroppsaken gitt av Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Bakgrunnen er at kommisjonen for tiden utreder gjenåpningsbegjæringer fra flere av dem som på 1990-tallet ble domfelt i den såkalte flydroppsaken.

De domfelte hevder at innførselen av narkotika fra Nederland til Norge i 1993 ble ulovlig fremprovosert av en tidligere polititjenestemann i samarbeid med hans informant, og at de domfelte i flydroppsaken derfor skulle vært frifunnet.

Hemmelighold for bestandig

Forklaringene fra Jensen og Cappelen om flydroppsaken ble gitt under straffesaken mot dem i 2019–2020. Disse delene av forklaringene ble gitt for lukkede dører med pålegg om hemmelighold for bestandig.

Borgarting lagmannsrett avslo kravet om innsyn og viste til utleveringsforbudet i straffeprosessloven § 28 fjerde ledd andre punktum. Flere av de domfelte i flydroppsaken anket lagmannsrettens beslutning til Høyesterett. Høyesterett har kommet til at forbudet i straffeprosessloven § 28 fjerde ledd andre punktum ikke er til hinder for å gi Gjenopptakelseskommisjonen tilgang til denne typen klausulert materiale.

Sannhetsprinsippet

Høyesterett understreker at ulike hensyn står mot hverandre, og legger stor vekt på hensynet til en mest mulig tillitvekkende behandling av gjenåpningsbegjæringer.

Det «taler med styrke for å gi kommisjonen tilgang», skriver Høyesterett.

Førstvoterende i Høyesterett, høyesterettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, skriver blant annet dette i dommen:

«Gjenopptakelseskommisjonens spesielle ansvar i straffesaksapparatet bidrar til å ivareta det materielle sannhetsprinsipp, som er grunnleggende i en rettsstat.»

De øvrige fire høyesterettsdommerne som deltok i behandlingen av saken, sa seg enige med førstvoterende.