En ny oppdatering vil komme 6. desember klokken 16, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn ble stengt rundt klokken 17 mandag. Da skrev Bane Nor at det var av sikkerhetshensyn. Det skriver de nå også.

– De har ikke dokumentert at de driver sikkert. De har drevet ulovlig de siste dagene, fortalte Eirik Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn, til NTB mandag kveld.

Utbyggingsdirektør Bettina Sandvin i Bane Nor sier til NTB at de vil gjøre interne undersøkelser og sørge for at det som har skjedd, ikke vil skje igjen.

– Jeg vil ikke si at det er en ukultur, men det er åpenbart at dette ikke skulle skjedd, sier Sandvin.