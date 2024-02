I fjor fikk Politiets IT-enhet (PIT) 85 nye ansatte og økte kostnadene til eksterne IT-konsulenter, og det bidro til at de gikk i minus, skriver Politiforum.

– PITs hovedutfordringer er relatert til et digitalt etterslep, og som følge av det, et økonomisk overforbruk for å imøtegå det digitale etterslepet, er PITs begrunnelse på merforbruket overfor Politidirektoratet (POD).

I fjor kom Riksrevisjonen med skarp kritikk til politiet for å være for dårlige i digitaliseringsarbeidet.

– For å kunne gjøre de oppgavene PIT er satt til knyttet til sikker og stabil drift, samt å fortsette digitaliseringen, må det ansettes mennesker i tråd med de digitaliseringsambisjonene vi har som etat, sier PIT-direktør Catherine Janson til nettstedet.

PIT har ikke undertegnet resultatavtale med POD for i år ennå. Slike avtaler inngås med alle politiets enheter og beskriver mål og resultatkrav for enheten og setter de økonomiske rammene for enheten.

IT-enheten begrunner det med at årets avtale må forutsette en realistisk finansiering.