Medietilsynet ga fem advarsler for brudd på kringkastingsregelverket i 2023, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

I tillegg ble det mot slutten av året sendt ut to varsler om sanksjon. Disse endte med gebyr til Discovery og advarsel til VGTV tidlig i 2024.

Totalt gjennomførte tilsynet 36 tilsynsaktiviteter for å sikre at ulike regelverk overholdes, som var sju flere enn året før. Medietilsynet skal kontrollere at kringkastingsregelverket, bildeprogramloven, valgloven og mediestøtteregelverket blir overholdt.

– Tilsyn skal blant annet bidra til å sikre at befolkningen ikke utsettes for et for høyt kommersielt trykk, og at barn beskyttes mot skadelig innhold, sier direktør Mari Velsand.

Hun sier at tilsynet kommer til å prioritere flere tilsynsaktiviteter framover.