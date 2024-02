– Hun nekter straffskyld, opplyste kvinnens forsvarer, advokat Kolbjørn Lium, til NTB søndag ettermiddag.

Den siktede kvinnen er i 50-årene og avdødes datter, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– Den siktede er nå løslatt fra varetekt. Bakgrunnen for dette er at politiet vurderer at det ikke er bevisforspillelsesfare i saken, og at det dermed ikke er grunnlag for videre fengsling. Siktelsen opprettholdes, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt.

Politiet etterforsker bredt og jobber med flere etterforskningsskritt for å klarlegge omstendighetene rundt dødsfallet.

Fikk bekymringsmelding

Politiet fikk i 13-tiden lørdag en bekymringsmelding om en person bosatt i Trondheim. Da politiet kom fram til den aktuelle boligen, fant de kvinnen i 80-årene død. Det var ingen andre til stede.

Siktede ble pågrepet kort tid etter i nærheten av boligen. Hun er ikke siktet for å ha forårsaket dødsfallet, men for å ha hensatt moren i hjelpeløs tilstand.

– Med grunnlag i den informasjonen som så langt er innhentet, ble det besluttet pågripelse av én person. Vedkommende ble pågrepet i nærheten av åstedet lørdag kveld og er siktet for å ha hensatt kvinnen i hjelpeløs tilstand, opplyste politiadvokaten lørdag.

Uklar dødsårsak

Den avdøde kvinnen skal obduseres slik at dødsårsaken kan slås fast. Kvinnens pårørende er varslet om dødsfallet.

Før obduksjonen er foretatt er det ikke grunnlag for å si noe om dødsfallet skyldes en straffbar handling eller ikke.

– Det presiseres at den siktede ikke er mistenkt for å ha forårsaket dødsfallet, og at siktelsen dreier seg om å ha unnlatt å yte nødvendig hjelp for en nærstående som var i en hjelpeløs tilstand. Det vil bli foretatt en vurdering av om dødsfallet kan skyldes en straffbar handling etter at obduksjonen er foretatt, sier Aftret.