Houthienes marine angrep to amerikanske skip i Adenbukta med raketter, het det mandag kveld i en kunngjøring fra militsen som kontrollerer store deler av Jemen.

– Det første skipet var Sea Champion og det andre var Navis Fortuna, het det videre i uttalelsen.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal det ha dreid seg om to angrep rettet mot samme skip - Sea Champion.

Sea Champion hadde en besetning på 23 om bord og var på vei fra Argentina til Aden med korn da det kom under angrep, sier kilder i det greske shippingdepartementet til nyhetsbyrået Reuters.

Kildene sier at raketter eksploderte 10-15 meter unna skipet og at et vindu på skipet ble ødelagt.

Det britiske sikkerhetsselskapet Ambrey og det britiske maritime byrået UKMTO opplyser at fartøyet og besetningen er i sikkerhet og at skipet fortsatte til neste havneanløp som planlagt.

Tidligere mandag hevdet houthiene å ha angrepet et britiskregistrert skip i Adenbukta og at skipet var i ferd med å synke. Ambrey bekrefter at lasteskipet Rubymar ble angrepet søndag. Fartøyet begynte å ta inn vann og mannskapet på 24 ble plukket opp av et annet skip i området. Det var natt til tirsdag ennå uklart om skipet hadde sunket.

Houthienes leder Abdul Malik al-Houthi sa tidligere i måneden at angrepene mot skip i Rødehavet ville bli trappet opp dersom ikke de israelske angrepene på Gazastripen stanser.