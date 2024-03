Støre sier til Altinget at det ikke er satt noen dato for framleggelse av langtidsplanen, men at regjeringen har planlagt et siste møte med de parlamentariske lederne, og de utenrikspolitiske eller forsvarspolitiske talspersonene torsdag denne uken.

– Vi har jevnlige møter med de andre partiene og orienterer dem om arbeidet med langtidsplanen. Dette er en litt ny måte å jobbe på, fordi vi ønsker å legge grunnlaget for et bredt forlik. Nå er vi i innspurten med den planen, og dette møtet blir det siste vi har, sier Støre.