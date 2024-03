Aksjonistene iscenesatte en hendelse som skjedde i Beit Lahia på Gazastripen 7. desember, hvor 100 palestinske menn og gutter ble tatt til fange av israelske soldater. De fikk ordre om å kle av seg og knele på gata og ble anklaget for å tilhøre Hamas eller være terrorister. Flere av mennene har beskrevet at de ble utsatt for mishandling og ydmykelser.

– Alle mennesker har en grunnleggende rett til verdighet. Å strippe personer nakne og la dem forbli nakne over lengre tid er ikke i tråd med den humanitære folkeretten og internasjonale menneskerettigheter, skriver Aksjonsgruppa for Palestina i en pressemelding.

Tidligere har aksjonsgruppa holdt flere demonstrasjoner og blant annet sperret inngangen til Stortinget.