Det bekrefter NTBs fotograf på stedet.

Kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet søndag kveld etter å ha blitt syk med en infeksjon under en ferietur i Malaysia. Han er sykmeldt i to uker, og kongehuset har opplyst at han vil trenge en permanent pacemaker.

Tidligere onsdag delte kongehuset en oppdatering om kongens helse. Der fortalte de at kongen stadig er i bedring, og at allmenntilstanden er tilfredsstillende.

Infeksjonen er under kontroll, og pacemaker-innleggelsen vil trolig finne sted tidlig i neste uke, skrev Slottet.

Kong Harald og dronning Sonja takket også for støtten i en hilsen til det norske folk.

– Vi føler et stort behov for å takke for all omsorg, hjelp og støtte i forbindelse med at kongen ble syk på vår ferie i Malaysia, skrev kongeparet i hilsenen.

– Vi har kjent varmen strømme fra det norske folk i denne tiden. Det store engasjementet har rørt oss, og styrket oss. Tusen takk til alle for omtanken dere har vist oss i familien, skrev kongeparet videre.