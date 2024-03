Hvorvidt Norge skal støtte Tsjekkia i deres initiativ med økonomisk støtte for å få ammunisjon til Ukraina raskt var noe Rasmus Hansson (MDG) spurte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i et skriftlig spørsmål.

– Regjeringen er kjent med det tsjekkiske initiativet men har foreløpig ikke tatt stilling til om Norge skal bidra med et tilskudd til Tsjekkia, svarer Gram.

Han referer samtidig til andre norske bidrag til Ukraina hittil, men svaret fra forsvarsministeren er ikke godt nok, mener MDG-leder Arild Hermstad.

– Det er svært skuffende at Jonas Gahr Støre ikke vil gi noen som helst løfter til den tsjekkiske presidenten Petr Pavel om å stille opp med midlene som trengs. Dette er en skjebnetime for Ukrainas og Europas frihet. Regjeringen velger å forholde seg så passivt det er åpenbart at Støre ikke har forstått alvoret i situasjonen.