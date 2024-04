Rammen som Fellesforbundet og Norsk Industri ble enige om i meklingen i frontfaget søndag, endte på 5,2 prosent.

Norges Bank forsøker å få ned prisveksten i samfunnet og har lagt en lønnsvekst på 4,9 prosent til grunn i sin pengepolitiske rapport. Prisveksten for i år er anslått til 3,8 prosent.

– Rammen er tre tideler høyere enn det Norges Bank la til grunn. Det betyr ikke mye for inflasjonen i forhold til Norges Banks anslag. Men det innebærer at vi har høyere inflasjon enn andre land og vil fortsette å ha høyere inflasjon. Dette bidrar ikke til å trekke rentene ned, selvsagt, men det er heller ikke noe sjokk på den andre siden, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 til NRK.

– September for tidlig

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache antydet ved forrige rentemøte at det første rentekuttet sannsynligvis kommer allerede i september.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier til E24 at dette lønnsoppgjøret bidrar til å holde prisveksten høy lenge. Han mener Norges Banks estimater har vært for lave.

– Rentekutt i september blir for tidlig. Vi holder på prognosen for at det blir kutt i desember. Oppgjøret var altså i tråd med forventningene og er høyere enn Norges Banks anslag, sier Hov.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror på sin side fortsatt på kutt i september, men mener at en lønnsvekst på 5,2 prosent øker sannsynligheten for at kuttet først kommer i desember.

– Det er fortsatt for tidlig å konkludere. Vi er langt ifra overbevist, men det er september vi tror mest på, sier Haugland.

– Norges Bank kan ta det helt med ro

– Vi har landet på et oppgjør som selvsagt jeg på vegne av bedriftene vil si er for dyrt. Samtidig er det akkurat så lite dyrt at Norges Bank bare kan ta det helt med ro. Det vil ikke påvirke rentesettingen, det vil ikke ødelegge for rentesettingen, så Jørn (Eggum, leder i Fellesforbundet, red.anm.) kan sove godt med tanke på sine egne og rentekostnader, sa administrerende direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri da løsningen i frontfaget ble presentert søndag kveld.

Sunder mener en lønnsvekst på 5,2 prosent ligger helt i den øvre grensen for hva de kunne godta, og at nivået ligger tett på Norges Banks prognoser.

– Hadde vi landet et par-tre tildeler over, så hadde jeg vært bekymret, sa Sunde.