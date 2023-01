Initiativtaker og arrangør Gunnell E. Sandanger holder appell for rundt 200 mennesker som samlet seg på utsiden av sushirestauranten på Haugerud senter i Oslo for å vise støtte til lokalmiljøet. Sushi restauranten har den siste tiden opplevd trusler, vold og hærverk. Haugerud ligger i bydel Alna som har store utfordringer når det gjelder vold blant dem under 18 år.