Brua er så godt som stengt og både busser og privatbiler må pent stå og vente på glattisen mens det blåser kraftig, viser direktesendingen til Nordlys i 23-tida.

En bussjåfør forteller at han har stått i tre-fire timer. Noen busser har snudd, noen passasjerer har gått av, men det er bare å vente på at brua åpner, sier han. Flere av bussene har mange passasjerer som forsøker å komme seg hjem.

Det er lov å gå over brua.

Nordlys skriver at det er rundt 100 kjøretøy i kø på begge sider av brua. Statens vegvesen opplyser at de har hatt manuell dirigering der siden 17.30-tida, men at det bare er mulig å slippe biler fram når det blåser litt mindre.

– I teorien er jo brua stengt, men siden det er så mange som bruker den, prøver vi å holde det i gang, sier trafikkoperatør Fredrik Nyland i veitrafikksentralen.

Det bor rundt 13.000 mennesker på Kvaløya.