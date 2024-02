Meteorologisk institutt varslet at det var ventet mellom 10 og 20 centimeter snø på et døgn på Østlandet mandag og natt til tirsdag. Til tross for gult farevarsel for snø også tirsdag, ser forholdene bedre ut utover morgenen.

– Enn så lenge har vi ikke registrert noen hendelser verken i natt eller på morgenen. Det er jo februar måned, så det virker som at folk var forberedt, sier trafikkoperatør Turid Nymann i Vegtrafikksentralen Øst til NTB.

Hun legger til at brøytebilene har vært ute fra det begynte og snø, og at det heller ikke har kommet noen meldinger om dårlig føre tirsdag morgen.

Enkelte av Ruters linjer i Oslo-området er forsinket eller innstilt tirsdag morgen.

– Det skyldes redusert fremkommelighet. Bortsett fra det går alt som det skal, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter til Avisa Oslo.

Linje 75C er innstilt, mens linje 20, 21, 25, 28, 30, 31, 37, 54 og 56 er forsinket

Operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt sier til VG at han fraråder alle som skal ut på veiene tirsdag morgen fra å fokusere på noe som helst annet enn kjøringen, på grunn av de krevende kjøreforhold.

– Det krever så mye oppmerksomhet. Kjør bilen, ikke gjør noe annet og hold fokuset på kjøringen, sier operasjonslederen til avisen.