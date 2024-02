Politiet opplyser at det er fagfolk på vei ut for å rette feilen. Det var to biler involvert i ulykken, og den ene av dem lå på siden. Alle involverte er ute av bilene, og de har noe smerter.

– Bilen har også truffet en strømboks. Dette medfører at det er mørklagt i store deler av området Alnabru og E6, opplyser politiet.