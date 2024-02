Det opplyser de i en pressemelding som er sendt til blant annet NRK.

Der skriver Norsk Industri at styret har fått nye opplysninger etter at saken ble kjent i mediene. Disse skal ifølge NRK tyde på at Lier-Hansens disponering av organisasjonens representasjonsmidler har vært mer omfattende enn først antatt.

– Styret har derfor nå besluttet å foreta nye og utvidede undersøkelser. Undersøkelsene vil bli gjennomført med bistand av ekstern ekspertise og rådgivere som rapporterer direkte til organisasjonens styre, sier Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri, i pressemeldingen.