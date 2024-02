I fjor var 88 prosent av all importert nypotet fra Israel. Det viser tall NRK har hentet inn fra Landbruksdirektoratet.

Kanalen skriver at det er første gang på mange år at Coop dropper poteter fra Israel.

Dagligvarekjeden vil ikke la seg intervjue om saken, men kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen skriver i en epost at kjeden har sikret seg avtaler på både lagringspoteter og nypoteter fra Finland, Frankrike, Spania, Italia og Kypros.

Samtidig understreker Kristiansen at avgjørelsen om å droppe Israel utelukkende dreier seg om kommersielle hensyn.

– Produksjonen i Israel kan bli rammet, veier og havner kan bli stengt. For oss har det derfor vært viktig å finne leverandører hvor vi er trygge på at vi får de varene vi har bestilt, og at de kommer fram, skriver Kristiansen til kanalen.