Gjennomgangen til Klassekampen viser at tre av ti offentlige direktorater i fjor hadde egen podkast.

Hvor ofte de legges ut, lengde og format, varierer stort – men felles for de fleste er at de lages av kommunikasjonsavdelingene og er relativt lite ressurskrevende å produsere.

Hvor mange som lytter til podkastene varierer. Mens Luftfartstilsynet i snitt hadde 78 nedlastinger i snitt per episode i fjor, er tallet for de mest populære direktoratspodkastene over 1500.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er blant direktoratene med de mest populære podkastene.

I gjennomsnitt ble hver episode av Folkehelsepodden til FHI lastet ned av 1769 personer, mens episodene til NSM-podkasten i gjennomsnitt ble lyttet til 1575 ganger i 2023.