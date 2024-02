Det kommer fram i en børsmelding onsdag. Equinor-sjef Anders Opedal legger fram selskapets resultater i London samme dag.

Det var på forhånd ventet et justert resultat før skatt på 8,46 milliarder dollar i fjerde kvartal, ifølge et gjennomsnitt av estimater som Equinor selv har samlet inn.

Samtidig kuttes utdelingen til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer fra 17 milliarder dollar i året til 14 milliarder dollar. Tallet tilsvarer 148 milliarder kroner.

– I 2023 fortsatte vi å bidra til energisikkerheten i Europa og oppnådde 2,1 prosent produksjonsvekst. Solid drift og kostnadsfokus ga sterke finansielle resultater og kontantstrøm, sier Opedal.

Resultatfall

Resultatet er en nedgang fra samme periode i 2022 da Equinor leverte sitt beste resultat noensinne på over 75 milliarder dollar. Bakteppet var imidlertid den akutte energikrisen i Europa som oppsto som en konsekvens av Russlands invasjon av Ukraina.

På grunn av den høye inntjeningen de siste årene har aksjonærene mottatt store utdelinger. Ett av spørsmålene i forkant av resultatframleggelsen onsdag var om oljegiganten ville kunne opprettholde disse.

Equinor foreslår et ordinært utbytte per aksje på 0,35 dollar for fjerde kvartal, opp 17 prosent fra tredje kvartal. Samtidig foreslås det et ekstraordinært utbytte også på 0,35 dollar per aksje.

Utbyttene for første, andre og tredje kvartal i år skal bestemmes av styret, men er ventet å være på samme nivå som i fjerde kvartal, skriver selskapet i børsmeldingen.

Havvindsatsing i USA

Selskapet jobber med å omstille seg til å bli et bredere energiselskap. I januar ble det kjent at Equinor og britiske BP skiller lag og satser hver for seg på vindkraft i USA.

Selskapet tar tap på vel to milliarder kroner og tar over hele Empire Wind-prosjektet utenfor Long Island i New York. Saken ble omtalt i Dagens Næringsliv.

Det skjedde kort tid etter at Equinor varslet at de trekker seg ut av Empire Wind 2, som er en del av Empire Wind-prosjektet. Prosjektet har blitt omtalt som et kostnadssluk.

Vil lede energiomstillingen

Equinor overtar fullt eierskap i Empire Wind-prosjektene, og BP overtar fullt eierskap i Beacon Wind-prosjektene. Transaksjonene ventes å resultere i et samlet rapportert tap estimert til om lag 200 millioner dollar, eller nesten 2,1 milliarder kroner.

– Vi ønsker å være et ledende selskap i energiomstillingen. Med vår erfaring som en ledende aktør innen havvind i USA, tar vi nå fullt eierskap til et modent, storskala havvindprosjekt i et viktig energimarked, hvor vi har bygget en sterk lokal organisasjon, sa Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor i forbindelse med kunngjøringen.

Kritisk til pengebruken

Equinor har sagt at lønnsomheten til prosjektet ligger under målet for fornybarsatsingen generelt dersom man tar inn historiske kostnader.

Flere analytikere er kritiske til selskapets pengebruk i USA og mener at Equinor heller bør investere i olje- og gassprosjekter enn å investere i fornybarprosjekter med lav lønnsomhet, skrev DN tidligere i uken.

– Så lenge avkastningsutsiktene er så svake som det er kommunisert, skal man heller gjøre mer innenfor olje- og gass eller dele de ut til aksjonærene som kan gjøre mer lønnsomme investeringer, sa analytiker Steffen Evjen i DNB Markets til avisen.

Også oljeanalytiker Oddvar Bjørgan i investeringsbanken Carnegie deler bekymringen. Han påpekte at avkastningskravet er på 4 prosent, som er mye lavere enn i olje- og gassprosjekter.