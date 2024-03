Det bekrefter kvinnens forsvarer, Jens-Henrik Lien, overfor Østlendingen.

I fengslingskjennelsen fra Østre Innlandet tingrett kommer det fram at kvinnen fremdeles nekter for å ha begått drapet. Retten legger imidlertid vekt på at hun i avhør sliter med å forklare konkrete funn politiet har i saken.

Det var i januar at politiet bekreftet at de hadde funnet levninger på en gård i Løten. Levningene viste seg å være Ole Andreas Sønstvedt som hadde vært meldt savnet i over to uker.

Kvinnen, som er i 40-årene, er siktet for drap eller medvirkning til drap på Sønstvedt.