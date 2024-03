BA skriver at Bane Nor har jobbet med å hente ut lokomotivet siden tirsdag, like før klokken 12 onsdag var det ute.

Nå vil Bane Nor få fjernet lokomotivet så kjapt som mulig.

– Noe tidsestimat har jeg ikke, men ambisjonen er å få gjort det i dag, forteller Bane Nors pressevakt Øystein Stavdal Paulsen til avisen.

Han forsikrer om at de kommer til å jobbe gjennom påsken, sånn at Bergensbanen så raskt som mulig kan gå som normalt mellom Arna og Stanghelle.