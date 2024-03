– Teamet har returnert til Lillestrøm, opplyser avdelingsdirektør for bane hos Havarikommisjonen, Ida Grøndahl, til Bergensavisen.

Statens havarikommisjon har fått informasjon om at godstoget som sporet av før Arna stasjon kan ha kjørt på rødt lys at det ble foretatt et nødanrop i forkant av dette.

Grøndahl sier at kommisjonen på nåværende tidspunkt ikke kommer til å gå ut med flere detaljer om hva de har funnet ut hittil.

– Vi har et bilde av hendelsesforløpet, men det viktige i enhver sikkerhetsundersøkelse er å forstå hvorfor ulykken kunne skje, sier hun videre.

Ingen kom alvorlig til skade som følge av avsporingen, men lokføreren fikk mindre skader og har blitt tatt hånd om av helsepersonell.

Lokføreren og en ansatt som var med på å gjøre toget klart til avgang har status som mistenkt etter avsporingen.