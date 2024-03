De to, som er i 30- og 40-årene, var siktet for ruspåvirket kjøring av samme bil – den yngste av de to også for å ha kjørt uten gyldig førerkort.

I Hordaland tingrett mandag kom de begge med uforbeholdne tilståelser, skriver Bergens Tidende.

Mannen i 40-årene ble dømt til 21 dagers fengsel og 13.000 kroner i bot, mens den yngste fikk 27 dagers fengsel og en bot på 10.000 kroner. Begge har utenlandsk statsborgerskap og ikke fast bosted i Norge.

Det var lørdag at Bergensavisen skrev at de to hadde blitt stanset av politiet etter at flere vitner meldte fra om vinglete kjøring og at de to nesten hadde forårsaket kollisjon med en møtende bil.

Etter den angivelige nestenulykken skal de to ha byttet plass bak rattet. Den yngste, som ikke har førerkort, skal ha kjørt sist, ifølge politiet.

Hardanger Folkeblad skriver at den ene blåste til 2,2 i promille og den andre til 1,4.

I tillegg fikk mannen i 30-årene også to og et halvt år sperrefrist for erverv av førerkort, mens kameraten ble idømt tre års kjøreforbud i Norge.