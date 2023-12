– Dette som skjer i nord, har ikke ryggdekning i Stortinget, slik jeg ser det, skriver Bollestad i en kommentar til NTB.

KrF-lederen er lite begeistret for at Helse nord-direktør Marit Lind velger å trosse motstanden fra de tillitsvalgte når hun foreslår en rekke kutt og omstruktureringer av sykehus i regionen.

– Nå må regjeringen og statsråden på banen og si hva slags tilbud vi skal gi til folket i nord. Skape trygghet og sikkerhet for innbyggerne der de bor og ikke minst sikre den akuttberedskapen og de akuttsykehusene Stortinget ble enige om i 2017, sier Bollestad.

Akuttsykehus samles

Marit Lind foreslår å fjerne akuttkirurgien ved sykehusene i Lofoten og Narvik, men beholde indremedisinsk beredskap begge steder. Fødetilbudet i både Lofoten og Narvik foreslås endret slik at keisersnittberedskapen i Lofoten avvikles og fødeavdelingen i Narvik nedgraderes.

I tillegg anbefales det at de tre akuttsykehusene i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen blir samlet til ett felles sykehus i Helgeland-regionen, ifølge NRK.

I styrepapirene framkommer det at Marit Lind har tvilt seg fram til denne anbefalingen:

– Administrerende direktør har under tvil landet på at min anbefaling vil være å avvikle akuttkirurgisk funksjon ved både Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik. Hovedbegrunnelsen er for å sikre framtidig bærekraft i tjenestene, heter det i papirene.

Ikke lyttet

Lind har tvilt seg fram til det det ser ut til at hun egentlig har ment hele tiden, konstaterer en svært kritisk Bollestad.

Hun fastslår at det kun er lyttet til arbeidsgruppen – ikke til tillitsvalgte, ansatte i Lofoten og Narvik eller folket i nord.

– Det er ikke lyttet til alle dem på gulvet som mener dette ikke er mulig for pasientenes og innbyggernes ve og vel, og ansatte som opplever å stå med dårlige pasienter fordi det ikke er flyvær og dårlig vær på vei, sier hun.

DPS-kutt

I tillegg til sykehuskuttene er det også foreslått å legge ned døgnbehandlingstilbudet på de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i Tana, Storslett, Silsand, Storsteinnes, Lofoten og Vesterålen (Svolvær) og Mosjøen, skriver NRK.

Det polikliniske dagbehandlingstilbudet skal styrkes eller opprettholdes.

Forslaget framkommer i et høringsutkast for helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling. Forslaget fra en arbeidsgruppe som har jobbet med funksjonsdeling innen psykisk helsevern, blir dermed opprettholdt.

Helseforetakets styre skal behandle alle kuttforslagene 9. januar.