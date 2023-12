Ungarn stopper EUs milliardpakke til Ukraina

Ungarn har lagt ned veto mot EUs pakke på 50 milliarder euro, eller rundt 577 milliarder kroner, til Ukraina. Landets hindrer også EUs budsjettvedtak. Ungarns statsminister Viktor Orban opplyste dette på X i natt, etter at EU-lederne i flere timer hadde forsøkt å bli enige.

– Veto mot ekstra penger til Ukraina. Veto mot EUs langtidsbudsjett, skriver Orban.

Seks personer varetektsfengslet i terrorsak i Danmark

Seks personer er varetektsfengslet i en sak som omhandler terrorplanlegging i Danmark. Flere av dem er ikke pågrepet. En person er løslatt, opplyste påtalemyndigheten til Danmarks Radio (DR) i natt.

Fire av dem som er ilagt varetekt, er ikke pågrepet og er fengslet in absentia. Det resultatet er aktor Anders Larsson i Politiets Efterretningstjeneste (PET) fornøyd med.

Tjenesteperson: Våpenhvilen i Kongo forlenges

De stridende partene i Øst-Kongo er enige om å forlenge våpenhvilen med to uker, opplyser en amerikansk tjenesteperson med kjennskap til utviklingen i saken i natt.

Personen, som er en del av Biden-administrasjonen, ønsker ikke å bli navngitt, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Noen slik avtale er ikke bekreftet av partene. Landet holder valg 20. desember, og hvis våpenhvilen er forlenget, vil den vare til over valget.

Mann pågrepet etter skyting mot politistasjon i Bergen

En mann er pågrepet etter at det forrige uke ble løsnet flere skudd mot Åsane politistasjon i Bergen. Totalt ble det oppdaget fem kulehull i fasaden på bygget. Ingen ble skadd i forbindelse med hendelsen.

Mannen som nå er pågrepet er siktet for grove trusler med skytevåpen mot politiet. Han er norsk og i 30-årene, kjent for politiet og er tidligere straffedømt. Politiet opplyser at det er for tidlig å si noe om mulig motiv.

Brann i enebolig i Lier

Nødetatene fikk melding om en brann i Lier klokken 2.14 etter at en nabo meldte fra. Kort tid senere ble det meldt at det var observert åpne flammer i boligen. Drøye 40 minutter senere var brannen slukket. Det er ikke meldt om personskader.

Alle som bor på stedet, er gjort rede for. Til NTB opplyser politiet at det er snakk om to personer.

Zuccarello scoret da Minnesota Wild vant

Mats Zuccarello og Minnesota Wild vant 3-2 i NHL-oppgjøret mot Calgary Flames. Kampen i natt norsk tid måtte avgjøres på straffer, der nordmannen var sikker som banken. De sto 2-2 etter ordinær tid og forlengning, og kampen måtte dermed avgjøres på straffeslag.

Zuccarello satte inn Minnesotas første straffe før gjestene scoret på sin. Deretter bommet begge lag på sine to neste straffer. Til slutt var det straffen til Matt Boldy som ble avgjørende. Zuccarello fikk 18 minutter og 48 sekunder på isen.