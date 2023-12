9 av 17 virksomheter Miljødirektoratet har kontrollert, selger fremdeles engangsprodukter i plast.

Direktoratet har kontrollert nettbutikker, fast food- og større butikkjeder, med vekt på produkter som bestikk, sugerør og matbeholdere.

– Det er for mange som selger engangsprodukter i plast, to år etter at forbudet ble innført, sier seksjonsleder for varetilsyn, Mathieu Veulemans, i Miljødirektoratet.

Direktoratet ser likevel en positiv trend blant bedriftene.

– Inntrykket vårt er at forbudet er godt kjent blant produsentene, og at regelverket har hatt en effekt ved at flere nå velger alternative materialer, sier Veulemans.

Forbudet er forankret i EUs direktiv om plastprodukter som ble innført i 2021.