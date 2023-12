Det står i sterk kontrast til resten av 2023, som har vært preget av betydelige svingninger grunnet høy inflasjon, høye renter og en svak krone.

Året endte likevel langt bedre enn ekspertene hadde fryktet – hovedindeksen steg med 9,89 prosent i løpet av året.

– Overraskelsens år

– Børsåret har vært mye sterkere enn man hadde forestilt seg. Man forventet at 2023 skulle bli et utfordrende år, sier investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagen til E24.

Hun kaller børsåret 2023 for overraskelsens år. Til tross for uro rundet hovedindeksen på Oslo Børs i september 1300 poeng.

– Det har vært lav arbeidsledighet, lønningene har steget og konsumet er på et sunt nivå. Om det holder seg slik, kan vi få et godt børsmessig 2024, fortsetter hun.

Anders Johansen, forvalter av norske aksjer i Danske Invest, trekker fram shipping og konsumselskaper som «vinnere» på Oslo Børs i år. Og den siste overrasket eksperten.

– Privatøkonomiene har tålt økte renter mye bedre enn man trodde, sier Johansen til Dagens Næringsliv.

Oljegigant varsler tøft år

Tungvektere som Equinor, Telenor og Frontline endte fredag ned henholdsvis 0,4, 0,6 og 0,47 prosent. Dagens tredje mest omsatte selskap, Adevinta, endte opp 0,09 prosent.

Langt verre gikk det for olje- og gasselskapet Okea. Fredag varslet selskapet nedskrivning på opptil 1,6 milliarder kroner og forslag om å droppe utbytte for 2024, skriver Dagens Næringsliv. Det gjorde at aksjen falt over 12 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved stengetid på børsen solgt for 77,22 dollar fatet, ned 0,27 prosent siden midnatt.

Det ble en god dag på de toneangivende europeiske børsene. I London gikk FTSE 100-indeksen opp 0,14 prosent. CAC 40-indeksen i Paris endte 0,36 prosent i pluss, mens den tyske DAX-indeksen gikk opp 0,3 prosent.