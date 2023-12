I et intervju med Vårt Land snakker Jonas Gahr Støre for første gang om abortutvalgets utredning og den politiske veien videre.

Et klart flertall i utvalget anbefaler å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12. til 18. svangerskapsuke og fjerne abortnemndene i samme periode.

Støre mener utvalget argumenterer godt for å se på en fornyet abortlov, som er mer tilgjengelig enn dagens lovverk fra slutten av 70-tallet.

– Jeg vil berømme utvalget for et ansvarlig arbeid. Temaet fortjener å bli behandlet så seriøst. Nå venter en bred høring og så skal vi gjøre oss opp en mening om veien videre, sier Støre til Vårt Land.

Dette er første gang statsministeren svarer på spørsmål om hvordan utvalgets anbefalinger bør følges opp politisk. Han svarer slik på spørsmål om de vil søke et bredt kompromiss om abortloven:

– I utgangspunktet så gjelder det jo å ha et godt flertall bak loven. Men et flertall er et flertall, selv om et bredt flertall alltid positivt. Jeg vil ikke binde meg til noen prosentandel på det nå, sier Støre.

Støre sier Ap og Sp ikke har diskutert om regjeringen vil fremme en proposisjon i saken. Sp vil beholde dagens lov og grense ved 12. svangerskapsuke. Ap vil gi kvinnen siste ord ut 18. svangerskapsuke.

– Her har de to regjeringspartiene sagt at de er åpne for å kunne søke alternative flertall i Stortinget, sier Støre, med henvisning til regjeringsavtalen.