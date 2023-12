Høgskolen i Innlandet vedtok fusjonen av de to fakultetene under styremøtet på Lillehammer torsdag. Beslutningen var enstemmig, skriver Khrono.

Mens Filmskolen er eget fakultet i dag, er Spillskolen og TV-skolen to institutter under AMEK. Nå blir de i stedet samlet i et nytt fakultet som ennå ikke har fått noe navn.

Til tross for motstand fra studenter og ansatte ved Den norske Filmskolen, blir fusjonen gjennomført.

– Stemningen er amper og vi er veldig skuffet over vedtaket, sier student ved Filmskolen, Jens Dahle-Granli.

Styret på sin side står ved sin beslutning.

– Styret mener at dette er den rette løsningen for å henge med i utviklingen. Formålet vårt er å bygge robuste og sterke fagmiljøer for framtiden. Vi ønsker å bevare det vi er sterke på allerede, og samtidig legge til rette for samarbeid og utvikling, sier styreleder Maren Kyllingstad i en pressemelding etter styremøtet.