Resolusjonen fikk tilslutning av 118 nasjoner, mens ingen stemte mot. Ved siden av Russland valgte også Syria å avstå.

FN oppfordrer sine medlemsland til å overholde den tradisjonsrike olympiske våpenhvilen som innledes sju dager før OL-ilden tennes i den franske hovedstaden 26. juli neste år.

Våpenhvilen varer til sju dager etter at Paralympics er over 8. september.

FN-vedtaket er normalt sett en ren formalitet, men de siste tiårene har det ikke sammenfalt med at det pågår to kriger med globale forgreninger.

Krigshandlingene i Gaza ble ifølge nettstedet Inside The Games knapt nevnt under fredagens seanse i hovedforsamlingen. Mer oppmerksomhet ble det rundt det som skjer i Ukraina.

Den russiske representanten Maria Zabolotskaja sa at Russland alltid har overholdt den olympiske våpenhvilen, men at det ikke ville bli aktuelt å stemme denne gangen som følge av at landet er «ekskludert» fra internasjonale idrettskonkurranser.

IOC-president Thomas Bach var blant dem som talte til medlemmene av hovedforsamlingen.