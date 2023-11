– De norske borgerne ble møtt ved grensen av et team fra norske myndigheter bestående av medisinsk personell, ansatte fra ambassaden i Kairo og ID- og dokumenteksperter som bisto med nødvendige dokumenter, skriver UD i en pressemelding fredag kveld.

De norske borgerne er nå på vei i busser til et mottakssenter i Kairo.

– Her vil de få praktisk bistand, som helsehjelp, dokumenthjelp, mat og drikke og bistand med reise videre fra Egypt til Norge, opplyser UD.

De legger til at de forventer at flere norske borgere vil få lov til krysse grensen de nærmeste dagene.

UD har satt opp en flyging lørdag kveld fra Kairo til Oslo for norske borgere som har kommet seg ut fra den krigsherjede Gazastripen. Utgiftene må selv dekkes, og prislappen for hjemturen er på 6500 kroner for voksne og 1500 kroner for barn i alderen 2–18 år. Barn under 2 år reiser gratis.

Prisen inkluderer visum, grensepassering i Gaza, buss til Kairo, hotell i Kairo, all mat, nødpass og fly hjem.

Onsdag kom den første gruppen med norske borgere, 51 personer, over grensen. Arbeidet fortsetter for å få ut de gjenværende norske borgerne som befinner seg i Gaza.

– Ettersom telenettet fortsatt er nede på grunn av mangel på strøm og drivstoff, er det vanskelig å komme i kontakt, opplyser UD.