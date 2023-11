Den opprinnelige dommen fra Oslo tingrett i juni var på elleve år, men etter at saken ble anket, skjerpet retten straffen med ett år. Minstetiden er satt til åtte år, skriver Dagbladet.

Da saken ble behandlet i tingretten erkjente mannen at han bar våpen, men nektet for at han forsøkte å drepe de to ungdommene, som var 17 og 18 år gamle da hendelsen fant sted 15. august for to år siden.

Det var mange vitner til skyteepisoden. Mannen er også dømt for trusler med skytevåpen på en restaurant på Tveita samme dag.

– Lagmannsretten legger særlig vekt på at tiltalte er domfelt flere ganger for alvorlige voldshandlinger. Voldsutøvelsen synes hovedsakelig å skje i ruset tilstand, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Politiet etterforsket om skytingen var rasistisk motivert. Politiadvokat Henrik Rådal har tidligere sagt til NTB at gjerningsmannen avkreftet at dette var tilfellet.

De to mennene som ble skutt, ble alvorlig skadd. Den dømte mannen skal også ha rettet en pistol mot hodet til en av dem og trukket av, men skuddet gikk ikke av.

I tillegg til forvaringsdommen stadfester lagmannsretten at den domfelte må betale oppreisningserstatning på 250.000 kroner til den ene fornærmede og 200.000 kroner til den andre.