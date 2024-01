Tidligere onsdag stanset Bane Nor all togtrafikk på Østlandet. Ved 18-tiden hadde snøværet reist østover, og trafikken var så smått i gang igjen.

På Oslo S var det tusenvis av mennesker som ikke visste hvordan de skulle komme seg hjem, skriver Aftenposten.

Ventet i timevis

Avisen har snakket med to som ikke visste om de kommer seg hjem, Jannicke Fladby fra Gjerdrum og Anne Martinsen fra Lillestrøm. I 17-tiden hadde de forsøkt å komme seg hjem i tre timer. De sier til Aftenposten at de i verste fall må overnatte på hotell i Oslo.

VG har snakket med Jørgen Myhre som da hadde ventet på toget i seks timer siden klokken 11.30.

– Det har vært en lang dag, men det er jo ingenting man kan gjøre med det. Jeg kan jo ikke få togene til å gå, sier han til avisen.

Normaliseres

Bane Nor erkjenner at mange har måttet vente lenge, men antyder nå at det blir bedre.

– Trøstens ord er at det smått om senn normaliserer seg, men det er mange forsinkelser, og det er fortsatt mange steder det ikke går tog, forteller pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor til NTB.

Hun har flere trøstens ord.

– Flytoget kjører nå med tre togsett mellom Asker og Lillestrøm, og passasjerer som skal mellom Asker og Oslo S, kan reise med dem.

Ryddes for harde livet

Andre togstrekninger der det går noen tog, men ikke full trafikk, er disse: Ski-Rakkestad, Eidsvoll-Lillehammer, Grefsen-Gjøvik og Oslo S-Halden.

Fortsatt er det imidlertid togstans på store deler av Østlandet.

– Nå ryddes det for harde livet på strekningene, og Hovedbanen ved knutepunktet Lillestrøm prioriteres hardt, men det er maskiner og mannskaper som vi må ha på riktig sted til riktig tid. Vi er fortsatt der at vi må be reisende vurdere alternative reisemåter, sier Rjaanes.