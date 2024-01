I statsråd fredag la regjeringen fram et forslag om å endre kontantstøtteloven slik at lengden på kontantstøtteperioden kuttes fra 23 til 20 måneder.

Partileder Olaug Bollestad i KrF mener dette er en trist dag for familiens valgfrihet.

– I dag svekker regjeringen familienes mulighet til å forme egen hverdag. Kuttet i kontantstøtten er et smålig angrep på familienes valgfrihet. Ingen tar skade av at barna er hjemme med foreldrene noen få måneder ekstra. Ap og Sp vet ikke bedre enn foreldrene selv hva som er best for deres familie, sier Bollestad.

Hun mener kuttet i kontantstøtten legger press på foreldre til å komme seg raskest mulig tilbake på jobb.

– Det er flott for de som vil det, men alle bør ha et reelt valg, sier Bollestad.