Dermed er VM på skøyter tilbake på NRK for første gang siden 2019. Det er VG som har TV-rettighetene til verdenscupen og mesterskap denne sesongen.

– Vi er takknemlige for at vi har fått denne muligheten gjennom det gode samarbeidet vi har med VG. Dette vil være til stor glede for alle som er glade i skøytesporten. Foreløpig er planene at vi sender dette ene mesterskapet. Men skøyter er jo også en olympisk gren, og NRK har som kjent rettighetene til de neste vinterlekene. Vi har flere gode medaljesjanser i dette verdensmesterskapet, sier sportsredaktør i NRK, Espen Olsen Langfeldt.

Carl Andreas Wold skal kommentere VM-løpene sammen med en ekspertkommentator. Mesterskapet går i Calgary.