Buskerud tingrett mener at det er en nærliggende og reell fare for at Bråthens mentale fungering straks vil bli vesentlig forverret uten rammene han nå lever under, melder Dagbladet.

– Retten mener derfor at det er helt sentralt at Bråthen fortsatt er underlagt kontroll, heter det i dommen.

Tidligere i januar begjærte Bråthen seg løslatt fordi han mener vilkårene for tvungent psykisk helsevern ikke lenger er oppfylt, ifølge hans forsvarer, advokat Fredrik Neumann.

Retten tror ikke på forklaringen til Bråthen om at han er frisk, og de mener at faren for gjentakelse av nye alvorlige voldshandlinger er reell.

Da han i 2022 ble dømt til tvungent psykisk helsevern, var det etter at de sakkyndige i saken, psykiaterne Harald Brauer og Helge Haugerud, konkluderte med at han led av den psykiske lidelsen paranoid schizofreni.

Han har siden bodd på flere psykiatriske institusjoner, sist på en lukket og døgnbemannet avdeling på Blakstad sykehus.