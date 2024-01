– Foreløpig ser det ikke ut til at noen er alvorlig skadd, men for sikkerhets skyld har vi bedt om at de får tilsyn av lege, sier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han forteller at de to involverte kom seg raskt ut av bilen etter at den ble tatt av skredet, som gikk i Yngnesdalen litt over klokken 9 tirsdag morgen.

– Vi er veldig glade for at vi tilsynelatende har unngått alvorlig personskade, sier Finden.

Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt etter skredet, men det jobbes med å rydde veien.