I tillegg gjør man alt man kan for å holde bilistene borte fra veien. I Oslo har både politiet, Ruter og byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) bedt folk om å la bilen stå mandag.

Til tross for at skolene holder åpne, oppfordres alle i hovedstaden som kan, om å jobbe hjemmefra.

Det er nemlig ventet speilblank is på grunn av mildværet, som søndag har smeltet mye snø. Når det fryser til igjen, kan det bli glatt på veiene.

I Akershus, Buskerud, Østfold og Telemark er videregående skoler stengt, mens det er påbud om hjemmekontor for de ansatte i Akershus fylkeskommune.

– Det er alvor når vi sier at folk skal holde seg unna veiene, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune til Romerikes Blad.

Oransje og rødt farevarsel i vest og sør

Også Vest- og Sørlandet påvirkes av væromslaget. Søndag kveld oppgraderte Meteorologisk institutt et farevarsel om regn fra gult til oransje. Varselet gjelder deler av Vestland, Rogaland og Agder.

Noen steder kan det komme opptil 60 millimeter regn på seks timer. I løpet av 24 timer kan det komme opp mot 100 millimeter regn i disse områdene.

I tillegg er det utstedt røde farevarsler for snøskred på Hordalandskysten og Rogalandskysten. Den ventede nedbøren gjør at snøen kan bli våt, noe som kan bety at skred kan utløses av seg selv i bratt terreng.

Skredfaren gjør også at veier allerede har blitt stengt, og at det kan bli aktuelt å stenge flere, skriver Statens vegvesen.

Kvam videregående skole og Odda videregående skole innførte søndag kveld hjemmeskole for elevene mandag på grunn av de krevende kjøreforholdene og faren for skred, skriver Bergensavisen.

Flere tog- og flyinnstillinger

Det er ikke bare på veiene at været er ventet å skape problemer. Norwegian varslet søndag ettermiddag at de kansellerer flere avganger mandag morgen.

– Dette gjør vi for å unngå flere forsinkelser og kanselleringer. Vi jobber med å finne løsninger for dem som rammes, sier pressekontakt Silje Glorvigen i Norwegian til Aftenposten.

Det er stort sett snakk om innenriksflygninger, men også avganger og ankomster fra Stockholm og København kanselleres.

Kommunikasjonssjef Cathrine F. Framholt i Avinor sier til NTB at det er for tidlig å si om rullebaner må stenges som følge av været, men at de er forberedt på både regn, sludd og snø.

Samtidig meldte Vy at flere tog innstilles på Bergensbanen natt til mandag og mandag morgen. Det er ennå usikkert om togene på ettermiddagen og kvelden kjører som normalt.