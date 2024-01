Det var natt til fredag 4. november 2022 at godstoget på Sørlandsbanen kjørte inn i et vannutløst jordskred og dermed sporet av ved Heskestad i Rogaland.

Dette førte til at strekningen var stengt i over fem døgn. Ingen ble skadd i hendelsen.

– Skredmassene inneholdt en stor stein, som antas å være den direkte årsaken til avsporingen, konkluderer Havarikommisjonen.

Etter å ha undersøkt ulykken har de identifisert et gap mellom prosedyren for værberedskap og forutsetningene som ligger til grunn for å utøve den i praksis.

– Dette skaper en svakhet i beredskapen, spesielt idet man befinner seg i en eskalerende værsituasjon, skriver de.