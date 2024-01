Kvinnen ble siktet for drap etter at mannen ble funnet død i Stavern tirsdag ettermiddag. Politiet vet ikke hvor lenge han har vært død. Både kvinnen og mannen er omtrent i 50-årene og norske statsborgere.

– Det er ikke gjort noen pågripelser, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NTB like etter klokka 5.

Politiet har vakthold på adressen der mannen ble funnet død. De varsler en ny pressemelding om saken i løpet av onsdagen.

Politiet har opplyst at det er en relasjon mellom kvinnen og mannen. Politiadvokat Ole Jacob Garder sa sent tirsdag at politiet leter etter kvinnen, men ikke vet hvor hun er.