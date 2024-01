Det kommer fram i en avgjørelse fra Hordaland tingrett, skriver Bergens Tidende.

Han har erkjent straffskyld for å ha stått bak skuddene. Retten har satt som vilkår at han holder seg edru og melder seg daglig for politiet.

Politiadvokat Jørgen Henriksen opplyser til Bergensavisen at de aksepterer rettens beslutning om løslatelse.

– Vi kommer til å ettergå forklaringen så langt det er mulig, sier Henriksen til avisen.

Det var torsdag 7. desember at det ble løsnet flere skudd mot Bergen nord politistasjon. Totalt ble det oppdaget fem kulehull i fasaden på bygningen.