Regjeringen fremmer nå et lovforslag som vil gjøre det straffbart å bidra i påvirkningsoperasjoner på vegne av utenlandsk etterretning.

– Norge er ett av verdens mest demokratiske land, og folk er godt rustet til å stå imot desinformasjon og konspirasjonsteorier. Vi vet at autoritære stater kan prøve å påvirke oss for å tjene egne interesser. Slike stater kan for eksempel spre falske nyheter for å svekke folks tillit til pressen, offentlige myndigheter, eller andre viktige samfunnsinstitusjoner. Med dette forslaget styrker vi nasjonal sikkerhet og kontroll og verner om grunnleggende nasjonale interesser og verdier, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.