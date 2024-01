Kunngjøringen fra det amerikanske flyselskapet kom søndag, etter at luftfartstilsynet FAA satte en rekke fly av samme type på bakken med krav om sikkerhetsinspeksjon. Tidligere opplyste selskapet at rundt 33 av deres 79 Max 9-fly allerede var inspisert.

– FAA krever umiddelbare inspeksjoner av enkelte Boeing 737–9 MAX-fly før de kan gjenoppta flygningene, sier FAA-leder Mike Whitaker.

171 fly ble satt på bakken etter at et 737 Max 9 fra Alaska Airlines måtte nødlande fredag da et skrogpanel løsnet under en flytur. Ingen personer kom til skade i hendelsen.

Også Alaska Airlines har stanset all bruk av flytypen fram til de kan sjekkes.