Haltbrekken påpeker at SV i budsjettforhandlinger i 2022 fikk gjennomslag for at det skal stilles strengere krav til gruvevirksomhet om tilbakefylling og økt ressursutnyttelse, og at regjeringen har varslet at dette vil følges opp i forbindelse med ny minerallov.

– Det burde si seg selv at Norge ikke kan fortsette å bruke fjordene som en søppeldynge for gruveindustrien. Derfor må også vi som politikere ta ansvar for at det ikke skjer, sier Haltbrekken.

– Dommen i Førdefjord-saken viser at det å sikre naturens verdier mot katastrofale inngrep alltid må være et politisk ansvar. SV kommer nå til å ta initiativ til å forby bruk av fjordene som avfallsplass for gruveindustrien, legger han til.